ASSE : un Vert de légende ose la comparaison Herbin - Puel

Les temps sont durs pour Claude Puel. Après un début de saison idyllique, qui a vu sa jeune troupe verte remporter ses trois premiers matches et trôner en haut du classement, le manager de l'ASSE assiste depuis à une chute libre (1 nul puis 6 défaites consécutives). Son effectif est frappé par les blessures, les suspensions et la Covid-19, sans parler d'un manque d'expérience rédhibitoire dans ces moments-là. Forcément, la critique l'accable. Mais il peut encore compter sur certains soutiens de poids.

"Il aurait pu être le coach des Verts de 76"

Alain Merchadier fait partie de ceux-là. Le latéral droit de la grande époque, qui a évolué de 1970 à 1978 sous les ordres d'Albert Batteux puis Robert Herbin, a déclaré sur France Bleu : “J’ai eu la chance de travailler avec Claude pour Lille dans la cellule recrutement, la passion de son métier ne l’aveugle pas, c’est un homme qui donne une grande importance au travail quotidien avec une force de caractère”.

“Il est très déterminé, c'est un homme de valeurs qui correspondent à celles de l’ASSE dans la droite lignée de Monsieur Snella, de Monsieur Jacquet et bien sur de Roby, pardon de Monsieur Herbin. Il aurait pu être le coach des Verts de 76. Il faut le laisser travailler. Claude est un mec bien !" Pas sûr que cela suffise à lui accorder la clémence des supporters, même si on rappellera que Robert Herbin a eu besoin de plus d'un an avant de mettre en route la grande équipe des Verts…