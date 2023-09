ASSE : un Vert fait une confidence affolante après Valenciennes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Une nouvelle fois bien garni (22.687 spectateurs), Geoffroy-Guichard a eu droit à une nouvelle purge, hier contre Valenciennes (0-0). Au coup de sifflet final, les Verts ont eu droit à une bronca méritée puisqu'ils ont tout de même été à un pénalty détourné par Gautier Larsonneur de s'incliner face à une équipe relégable. Avec 5 points en 5 journées, l'ASSE n'est que 15e, déjà larguée (7 longueurs) par les deux leaders, Caen et Amiens. Mais le pire, c'est qu'à écouter Dennis Appiah, ni le staff ni les joueurs n'ont la solution à leurs problèmes dans le jeu...

"On essaye de trouver des solutions"

"On ne fait pas semblant, on court, a déclaré le défenseur. Contre Annecy, ça a été difficile, mais on a couru aussi. On essaye de trouver des solutions, on ne lâche pas. On est les premiers peinés par cette situation. On va essayer de trouver les solutions. On court, on essaie de travailler, on n'est pas là à attendre les choses. Peut-être que le public a le sentiment de voir le contraire. Nous, on sait que l'on travaille. On va continuer à travailler pour essayer d'arracher des points." Travailler et courir, c'est bien ; jouer et gagner, c'est mieux...

