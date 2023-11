ASSE : un Vert formé à l’Étrat prend enfin son envol

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Formé à l'AS Saint-Étienne et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 avec les Verts, Marvin Tshibuabua, qui n'est apparu qu'à une seule reprise en équipe première avec le club du Forez, a décidé de rejoindre le club belge du RFC Seraing à l'été 2022 alors qu'il arrivait en fin de contrat avec l'ASSE.

Premier but en pro pour Tshibuabua !

En Belgique depuis un an et demi, l'ancien pensionnaire du centre de formation des Verts a enfin marqué son premier but en professionnel (en 31 matches). C'était dimanche dernier lors du match nul concédé par Seraing contre l'équipe réserve de Genk (1-1), à l'occasion de la 13e journée de la deuxième division belge.

Podcast Men's Up Life