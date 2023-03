ASSE : un Vert n'a pas dit non à l'OL et avoue un faible pour le Real Madrid

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Toujours blessé mais bientôt rétabli, Aimen Moueffek a accordé un long entretien à Poteaux Carrés, dans lequel il pense que son retour sur les terrains se fera dans deux semaines. Le milieu de terrain a également été interrogé sur poste, Claude Puel, qui l'a lancé chez les pros, mais également son enfance, à Vienne, à mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne. Il jure qu'à l'époque, il ne supportait ni les Gones ni les Verts mais le Real Madrid. Les choses ont cependant bien changé...

"C'est vrai que je suis à la limite du 42 et du 69. Là où j'habitais, à Saint-Clair du Rhône, c'était très partagé entre l'OL et l'ASSE. La moitié supporte les Verts et l'autre moitié est pour Lyon. Et moi quand j'étais petit, je ne supportais pas spécifiquement un club. J'aimais bien le Real Madrid mais sinon je n'avais pas vraiment de préférence. Quand je suis arrivé au centre à Sainté, je n'avais pas ce truc parce que je ne suis pas Stéphanois de base. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis de génération en génération. Après, on apprend l'histoire du club ! Et quand t'arrives à Sainté, t'es stéphanois à vie !"