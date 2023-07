ASSE : un Vert sous pression a envoyé un message fort à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier samedi s'est déroulée la deuxième édition d'une course de vélo, programmée par Laurent Batlles à chaque préparation estivale afin de renforcer les liens entre ses hommes. Pour cette année, l'épreuve, disputée sur les hauteurs de Saint-Etienne, combinait footing et vélo. Il s'agit d'une course d'endurance pendant laquelle un Vert pédale pendant que son coéquipier court à ses côtés. Quand l'un fatigue, les postes sont échangés et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Une belle façon de tester la solidarité de chaque binôme.

Lobry a remporté la course avec Cafaro

Pour cette année, c'est le duo Lobry-Cafaro qui s'est imposé devant les doublettes Fomba-Briançon et Aiki-Pétrot. Une bonne chose pour Victor Lobry, arrivé l'été dernier et dont le rendement a déçu en 2022-23, notamment parce que sa grosse activité au milieu de terrain ne se concluait pas par des actions décisives. L'ancien Pallois de 28 ans n'aurait pas été retenu en cas de belle proposition mais il est décidé à rester pour s'imposer. Et le prouve en envoyant un message fort à Laurent Batlles via cette victoire dans une épreuve d'endurance !

🥇 Victor ft. Cafi

🥈 Lamine ft. Capi

🥉 Ayman ft. Poldo



Les vainqueurs du jour auront transpiré 👏🥵 pic.twitter.com/dqELItwODQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2023

