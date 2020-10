ASSE : un vieux dossier de Wesley Fofana refait surface chez les Verts

Si Wesley Fofana enviait William Saliba lors de son départ à Arsenal, ce constat a désormais changé de camp. Toujours à la recherche de ses premières minutes cette saison avec les Gunners, le premier nommé a dû regarder avec envie le match de son ancien acolyte à l’ASSE, hier à l’Emirates Stadium.

Contrairement à l’autre ex-pépite des Verts, Fofana (19 ans) vient d’être acheté 40 M€ par Leicester pour jouer immédiatement et il a ainsi enchaîné, hier, sa troisième titularisation en à peine une semaine avec les Foxes. Placé axe droit d’une défense à trois, l’international Espoirs a livré une prestation solide contre un concurrent à la C1 : précieux dans son placement, précis dans ses relances, il a également montré qu’il était dur au mal. Touché dans un choc avec Lacazette qui a nécessité des soins (34e), le défenseur central a repris sa place pour terminer le match sans problème, se permettant même une percée en seconde période.

Quand Fofana prenait la pose avec Aubameyang...

Tout ne fut pas parfait non plus, et il a d’ailleurs été averti après avoir été pris par une feinte de Saka (52e), avant d’être battu à la course – comme beaucoup avant lui – par Pierre-Emerick Aubameyang (68e), dont le centre a abouti à une reprise d’Hector Bellerin repoussée par Kasper Schmeichel. Mais Fofana épate, forcément, par son adaptation express avec le champion d’Angleterre 2016. Pour fêter les retrouvailles entre les deux anciens Verts, les supporters de l’ASSE ont déterré un vieux dossier : un cliché où Fofana prend place avec fierté aux côtés de son idole.