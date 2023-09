ASSE : une ancienne tête de Turc a fait du mal aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A l'instar de nombreux protégés de Claude Puel lorsque celui-ci a sévi à l'ASSE, la carrière d'Yvann Maçon est sur une pente savonneuse. Il y a quasiment trois ans, le 20 septembre 2020, le latéral était pourtant promis au plus bel avenir après un but somptueux inscrit à la Beaujoire face au FC Nantes (2-2). Les Verts étaient alors leaders de L1... Et puis, trois semaines plus tard, Maçon s'est gravement blessé avec les Bleuets. Il a mis plus d'un an à revenir, n'a jamais retrouvé son niveau, l'ASSE est descendue en L2 et lui s'est pris la tête avec un ultra à Sochaux (1-2) le 10 octobre 2022.

Breidablik joue en vert...

Après cet événement, il a été prêté au Paris FC, où il a tenu des propos très durs sur les Verts. Mais comme ça ne s'est pas bien passé pour lui, il n'a pas été conservé par le club banlieusard cet été. L'ASSE n'en voulant pas non plus, Maçon a donc été envoyé au Maccabi Tel Aviv, où il a inscrit hier son premier but, d'une grosse frappe du droit depuis l'extérieur de la surface face aux Islandais de Breidablik (3-2), en Europa League Conférence. Breidablik qui joue en vert, ceci expliquant peut-être cela...

