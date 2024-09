Invité de La Mise Au Vert, Timothée Kolodziejczak est revenu sur ses années à l'AS Saint-Etienne, entre 2018 et 2022. Une aventure plutôt bien démarrée mais qui s'est achevée par une mise au banc. Parce que le défenseur central de 32 ans, désormais au Paris FC, accumulait les bourdes sur le terrain (notamment deux buts contre son camp) et était devenu la tête de Turc du public. En outre, l'ASSE était en pleine déconfiture et filait droit vers la Ligue 2. Cette période a été très compliquée pour l'ancien Lyonnais, qui a déclaré :

"C’était trop dur. Moi, je voulais arrêter le foot. Parce qu’en plus, Saint-Étienne, c’est petit. Ce n’est pas comme si tu pouvais te balader, tu pouvais t’échapper. Je voulais arrêter. J’en avais marre. Pas arrêter, tu vois, mais il fallait que ça se finisse. Les derniers matchs à Saint-Etienne, je n’ai pas joué. Je ne joue pas les deux derniers matchs de championnat. J’ai été voir le coach. Il y avait un truc contre moi, c’était violent. Après les deux c.s.c., c’était… Violent. Et Pascal Dupraz qui me connaissait super bien, me dit "Kolo, je te sens là, tu es au bord, tu es à la rupture, tu vas craquer". Je l’ai mal pris. Mon dernier match, c’est contre Monaco, quand je mets mon but contre mon camp et je sors. Dès l’échauffement, je suis sorti et je me suis fait insulter tout le long. Je me suis tué. J’étais au fond. C’était dur."