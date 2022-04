ASSE : une ancienne tête de Turc des supporters verts vole au secours de Kolodziejczak

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Au sein d'une saison pourrie pour l'ASSE, Timothée Kolodziejczak vit un véritable calvaire. A côté de ses pompes, trimbalé dans l'axe et dans le couloir, le défenseur de 30 ans est désormais hué par ses supporters à chaque touche de balle, pour avoir marqué deux buts invraisemblables contre son camp lors des naufrages à domicile contre l'OM (2-4) et l'AS Monaco (1-4). Huées qui l'auraient fait fondre en larmes samedi dernier après la défaite contre le club de la Principauté.

Dans Le Progrès, Frédéric Piquionne, autre tête de Turc des supporters stéphanois en son temps (2004-07), a volé au secours de Kolo' : "La bronca à chaque ballon touché par Kolo contre Monaco ? Se faire siffler par ses propres supporters, j'ai connu ça, c’est très dur. Timothée, je le connais bien. C’est quelqu’un de bien. Ses deux buts contre son camp sont incroyables. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si j’en ai mis d’aussi beaux. Ce sont des buts d’attaquant. Il faut qu’il se rassure d’abord défensivement. Si l’ASSE se maintient, tout sera vite oublié".

Il y a deux ans, le plus beau palmarès du football français et de l'AS Saint-Étienne nous quittait.



Des centaines de Stéphanois avaient témoigné l'admiration et la reconnaissance du Peuple Vert à l’égard d’un entraîneur mythique.



𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐇𝐞𝐫𝐛𝐢𝐧, 𝟏𝟗𝟑𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟎 💚