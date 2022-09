ASSE : une autre bonne nouvelle tombe avant Grenoble

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Quatre mois. Le 1er octobre, cela fera quatre mois et deux jours que Geoffroy-Guichard n'a plus accueilli de public. Depuis le désormais fameux barrage retour contre Auxerre (1-1, 4 t.a.b. à 5), qui avait vu les ultras stéphanois envahir le terrain au coup de sifflet final et prendre d'assaut la tribune d'honneur à coups de fumigènes et de pétards. Le but était de viser les dirigeants, notamment Roland Romeyer, mais les personnes autour, notamment des enfants, ont eu très peur et l'image renvoyée désastreuse. Cela, ajouté aux précédents débordements des supporters de l'ASSE, a incité la commission de discipline à sanctionner durement les Verts de quatre matches à huis clos total plus deux pour le kop sud, d'où sont partis les débordements.

Le match face à Bordeaux il y a dix jours a donc été le dernier sans public. Les supporters feront leur retour le samedi 1er octobre pour le derby contre Grenoble. Ils auraient pu être refroidis par les résultats très mitigés du début de saison et la place de relégable de leur équipe. Mais ce serait mal connaître les Stéphanois. La billetterie du club annonce ainsi que le kop nord affiche d'ores et déjà complet ! Pour le moment, seules les parties inférieures des tribunes latérales sont ouvertes à la vente. Mais si l'engouement est fort, des places en supérieures pourraient être vendues !