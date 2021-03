ASSE : une bombe à retardement laissée par Ruffier et Mohamed prête à exploser ?

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Plus un jour ne passe à l’ASSE sans qu’un nouvel élément ne vienne confirmer une crise à tous les étages. Aujourd’hui, L’Équipe fait un topo sur le dossier de la renégociation des salaires qui tarde à se concrétiser à l’Etrat. Et pour cause : seuls Jessy Moulin et Mahdi Camara auraient donné leur feu vert pour y accéder !

« Beaucoup hésitent, malgré leur crainte de voir leur refus d’aider le club fuiter dans les médias, assure Bernard Lions. En retour, les joueurs auraient demandé à Claude Puel ce qu’il comptait faire de son côté. Le technicien leur aurait répondu qu’il choisirait l’option d’un report de 25% du salaire brut sur les quatre derniers mois de la saison, récupérable au 30 juin 2022, si le salarié est toujours au club. »

L'interview de Roland Romeyer passe mal dans le vestiaire

Pour expliquer le peu d’entrain des Verts à baisser leur salaire malgré les difficultés économiques de l’ASSE, les arguments ne manquent pas en leur sein. « Tous restent marqués par le licenciement pour faute grave de Stéphane Ruffier, poursuit L’Équipe. Les joueurs gardent aussi en tête l’interview de Roland Romeyer à la chaîne de télévision égyptienne Al-Nahar Ryada, le 14 janvier. Au cours de celle-ci, le président du directoire de l’ASSE avait affirmé qu’il pouvait payer environ 4,2 M€ pour Mostafa Mohamed... somme correspond, peu ou prou, à l’effort financier qui leur est aujourd’hui demandé. Apprendre que le club propose une prolongation de trois ans à Aïmen Moueffek (19 ans) au moment où Mathieu Debuchy, Romain Hamouma et Kévin Monnet-Paquet (libres ce 30 juin) attendent toujours une offre n’a pas arrangé les choses. »