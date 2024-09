ASSE : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Ben Old !

Touché aux adducteurs,contre Le Havre (0-2), Ben Old était forfait lors de la dernière journée de L1 à Brest (0-4), mais il s'est tout de même envolé pour les Etats-Unis où sa sélection devait disputer deux rencontres.

Titulaire avec les All Whites

Et manifestement, Ben Old va mieux puisque cette nuit, à Pasadena, il était titulaire face au Mexique, qui a corrigé la Nouvelle-Zélande (3-0). Sous un thermomètre qui a affiché près de 40 degrés, Ben Old a évolué au posté d'ailier gauche avant de céder sa place à la 65e minute. Les All Whites joueront leur deuxième match dans la nuit de mardi à mercredi contre les Etats-Unis à Cincinnati (Ohio).