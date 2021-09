ASSE : une bonne nouvelle inespérée est tombée pour les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Si les supporters de l’ASSE comptaient sur la réception des Girondins de Bordeaux hier à domicile pour se rassurer, ils repasseront. Comme face au FC Lorient et au LOSC, déjà croisés à domicile, les Verts ont été incapables de signer leur première victoire de la saison. Pire, ils se sont inclinés, laissant la lanterne rouge repartir du Forez avec les 3 points en souvenir (1-2). Après 6 journées, le bilan chiffré est donc famélique, alors que le contenu reste poussif. Et insuffisant, ce qui ne semble pas encore trop inquiéter Claude Puel !

« Hormis le premier quart d'heure, j'ai trouvé notre animation intéressante, a-t-il réagi en conférence de presse. Nous avons bougé cet adversaire. Nous sommes malheureux sur certaines situations, car il y a eu un penalty flagrant en première période. L'orage et les conditions météo nous ont empêchés de jouer notamment dans notre surface de réparation et une occasion a été gâchée sur un ballon qui s'est arrêté sur la ligne. Après l'égalisation, nous n'aurions pas dû prendre ce deuxième but. Je regrette le vent contraire que nous avons subi, car dans les intentions, c'était mieux que lors des matches précédents. »

Au-delà du ressenti positif de Puel, une bonne nouvelle est tombée au sujet de l’affluence. Malgré le début de saison poussif des Verts et les fortes pluies, 23 869 spectateurs ont assisté à la défaite de l'ASSE hier soir. Un petit exploit quand on se rappelle qu’ils n'étaient que 20 461 pour la réception du FC Lorient et 20 673 pour celle du LOSC. Le compte Twitter des Verts, venu remercier les supporters stéphanois pour leur soutien, ne s'y est d'ailleurs pas trompé.