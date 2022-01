ASSE : une bonne nouvelle inespérée tombe, grosse surprise en vue contre le RC Lens ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Drôle de confusion à l’ASSE. Alors que Le Progrès avait annoncé hier qu'Yvann Maçon raterait - comme Timothée Kolodziejczak et Bakary Sako - la réception du RC Lens à cause du Covid, L’Équipe nous apprend aujourd'hui que l'ancien Dunkerquois pourra tenir sa place contre les Sang et Or !

Le quotidien régional l’aurait en réalité confondu avec Nelson Alpha Sissoko, bien testé positif d’après le quotidien sportif. Du coup, forcément, Maçon est annoncé titulaire par ce dernier dans le couloir droit dans un 4-3-3 qui serait mis sur pied par le coach Pascal Dupraz.

Dans celui-ci, la recrue hivernale Sada Thioub serait alignée d’entrée. Mahdi Camara, lui, serait titulaire en défense centrale, histoire de compenser les nombreuses absences stéphanoises dans ce secteur-clé. Rien n'est toutefois gravé dans le marbre en raison notamment de l'évolution de la crise sanitaire.

