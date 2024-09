ASSE : une bonne nouvelle pour Dall'Oglio venue de loin

L'information a été relayée hier soir par le site Poteauxcarrés. Et offre un certain soulagement à Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de l'ASSE, pas vraiment à la fête depuis le début de saison avec trois matches et trois défaites.

Banc de touche

Le technicien des Verts, qui ne peut travailler avec tous ses joueurs, sélections nationales obligent, a eu le plaisir d'apprendre que son taulier de la défense centrale, Dylan Batubinsika, n'avait pas joué avec le Congo, vainqueur de la Guinée lors des éliminatoires de la CAN 2025. Le Stéphanois est resté sur le banc de touche tout au long de la rencontre.

"Batu" aura peut-être l'occasion de jouer, lundi prochain, face à l'Ethiopie.