ASSE : une bonne nouvelle pour débuter la saison en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

C'était il y a trois ans, il y a un siècle, une éternité. Comme en 2022-23, l'AS Saint-Etienne débutait sa saison par un déplacement à Dijon. Sauf que c'était en Ligue 1, pas en Ligue 2. Et qu'à cette époque-là, les Verts étaient européens, pas au fond du trou, touchés moralement par la défaite en barrages face à l'AJ Auxerre et les graves incidents ayant suivi. L'entraîneur s'appelait Ghislain Printant, pas Laurent Batlles.

Le 10 août 2019, l'ASSE s'était imposée à Dijon 2-1 grâce à des buts de Romain Hamouma et Jean-Eudes Aholou lors des onze premières minutes. De cette équipe, il ne reste que Zaydou Youssouf, Harold Moukoudi, Denis Bouanga et Miguel Trauco. Et encore, les deux derniers devraient partir dans les prochaines semaines. Loïc Perrin, présent sur le terrain ce soir-là, est toujours au club dans un rôle de coordinateur sportif. Souhaitons aux Verts le même résultat fin juillet pour lancer leur saison en L2. Mais espérons que la comparaison s'arrêtera là car entre le renvoi de Printant, les mauvais résultats et le covid, la saison 2019-20 avait été un vrai cauchemar !

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

UNE SEMAINE DÉCISIVE ! 👊

Sanctions, vente du club, transferts... Il va se passer beaucoup de choses lors des sept prochains jours !

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/sTLO6IWUR4 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 21, 2022

Pour résumer Les Verts débuteront leur saison en Ligue 2 par un déplacement à Dijon. La dernière fois que cela leur était arrivé, il y a trois ans, ils s'étaient imposés en terre bourguignonne. Un signe, même si la suite avait été plus délicate ?

Raphaël Nouet

Rédacteur