ASSE : une éclaircie dans la grisaille pour Batlles

Entre les sélections nationales et les blessures, Laurent Batlles a du souci en ce moment-même. Et c'est avec un effectif privé de onze joueurs qu'il débute, demain samedi, son parcours en Coupe de France face à la formation de N2, Bourg-Péronnas.

Possible face à Pau

Depuis plusieurs jours, étaient aux abonnés absents, entre autres, Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadi, sans que l'on sache quand on reverrait les deux hommes. Comme l'a montré le site officiel, le défenseur retape dans le ballon en cette fin de semaine et pourrait donc postuler à une place de titulaire contre Pau dans une semaine en championnat.

Une bonne nouvelle pour le technicien stéphanois.

