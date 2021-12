ASSE : une embuscade au parfum de l'OL attend les Verts en Coupe de France

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après sa présentation mercredi, Pascal Dupraz donnera plus d’indications sur ses attentes à l’ASSE demain à la mi-journée en conférence de presse. À la veille du 32e de finale de Coupe de France contre Lyon-Duchère (13h45), les supporters en sauront sans doute un peu plus sur l’impact du nouvel entraîneur sur l’effectif stéphanois.

Il faudra que les Verts soient costauds tant ils seront attendus de pied ferme en terre ennemie. « On prend conscience quand on arrive ici qu’il y a énormément de rivalité, témoigne Nicolas le Bellec, l’entraîneur duchérois, originaire de Chartres. La volonté du club est d’avoir beaucoup de Lyonnais dans l’effectif. On sait qu’il y aura beaucoup de monde au stade, ce sont les bruits qui courent.

Alors que le préfet du Rhône a interdit le déplacement des supporters de l’ASSE, L’Équipe croit en effet savoir que « plusieurs fans de l’OL ont acheté des places pour aller soutenir le club duchérois ou insulter l’adversaire. Là-haut sur la colline du IXe arrondissement, au cœur de ce quartier autrefois sensible mais au cadre de vie amélioré par les politiques de la Ville, le vétuste stade Balmont risque de résonner comme rarement. »

