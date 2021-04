ASSE : une énorme polémique estampillée RC Lens plane sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Doit-on vraiment reparler de la brouille entre Karim Abed et Franck Haise ? Mi-avril, le RC Lens avait pris un point à Brest (1-1) en accumulant les sanctions. Pas moins de six cartons jaunes et deux rouges avaient été dégainés par l’homme en noir, sans compter l’expulsion de Franck Haise sur le banc !

Après coup, il a été dit que l’intéressé avait travesti les propos du coach du RC Lens pour les arranger à sa sauce. Forcément, sa présence au sifflet du match entre le Montpellier HSC et l’ASSE (dimanche, 17h05) peut inquiéter les futurs acteurs de cette rencontre. Notamment Claude Puel, connu pour donner de la voix sur le banc de touche.

Abed porte chance à l'ASSE cette saison

Par ailleurs, l’officiel de 32 ans pourrait néanmoins être un atout dans la manche des Verts qui n’ont jamais perdu lorsqu’il était sur le rectangle vert. Le bilan est ainsi de 3 victoires, 3 nuls (dont celui concédé face au PSG en janvier) et une seule défaite (à Metz cette saison).