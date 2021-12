ASSE : une figure de l’OL a validé l’arrivée de Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pascal Dupraz est le nouvel entraîneur de l’ASSE. L’ancien coach du Toulouse FC s’est engagé jusqu’en fin de saison et aura pour mission de maintenir le club ligérien en Ligue 1. L’heureux élu a tenu sa première conférence de presse à l’Etrat et n’est pas venu pour rigoler.

Sidney Govou, qui a évolué sous ses ordres l’Évian Thonon-Gaillard, n’a pas attendu sa première sortie stéphanoise pour être conscient des qualités de Dupraz. Désormais consultant pour Canal+, l'ancien attaquant de l’OL a même l’air de le penser capable de relever le défi.

« C’est quelqu’un de très intelligent, un meneur d’hommes qui sait très vite à qui il a affaire. Il est capable de te faire grimper au rideau, il sait transcender son équipe, a-t-il affirmé dans Le Progrès. Autant il peut être excessif lors des matchs et afficher un comportement totalement à l’opposé dans le privé où il est calme et réfléchi. C’est un furieux pendant 90 minutes mais, en temps normal, il est posé. Il joue de son environnement. Il s’adapte et sait faire preuve d’empathie avec certains joueurs. »

