ASSE : une galère révoltante risque d’impacter Puel à Brest

La trêve internationale est toujours une source d’inquiétude pour n’importe quel club. Récemment, le PSG était préoccupé par les convocations de Kylian Mbappé et Neymar chez les Bleus et en Seleçao. Pour l’instant, Thomas Tuchel n’a aucun dommage à constater.

Du côté de l’ASSE, les internationaux sont nombreux (Trauco, Khazri, Moukoudi) et l’un d’entre eux pourrait subir un contre-coup de cette trêve : Denis Bouanga (26 ans). Auteur d’un but précoce contre la Gambie (2-1) vendredi lors des éliminatoires de la CAN, l’attaquant gabonais doit rejouer contre cette même sélection mais il connaît actuellement quelques difficultés en terme de préparation.

Bouanga et les Gabonais bloqués à l'aéroport depuis 23h !

D’après un cliché diffusé ce matin par Sainté Inside, il semblerait que les Bouanga et ses coéquipiers soient bloqués depuis 23h hier a l'aéroport de Banjul ! « Sûrement pas la meilleure manière d'aborder un match international puis un RDV important samedi à Brest », ajoute le compte pro stéphanois en référence au match de samedi (17h). Malheureusement pour Claude Puel, à juste titre.