ASSE : une immense nouvelle à venir pour Batlles et ses Verts ?

Il est le 12e homme incontesté. Sans qui le stade Geoffroy-Guichard sonne creux. On parle ici du Peuple Vert, et notamment des groupes Ultras, qui a décidé depuis deux rencontres de ne plus se rendre dans les deux Tops afin de manifester sa colère contre les deux actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Mais alors que le conflit était ouvert, et qu'aucun retour des Magic Fans et Green Angels n'était prévu, la situation pourrait changer. Ainsi, selon un site de supporters stéphanois, Evect, il y aura un vote samedi prochain, quelques heures avant le match ASSE-FC Sochaux. " Les quatre groupes ont fait un appel via leurs réseaux sociaux à un rassemblement devant l'Étivallière ce samedi à 11 heures. L'objectif visé par celui-ci est de réunir l'ensemble des Stéphanois, Ultras ou non et boycotteurs ou non. Lors de ce rassemblement, il se pourrait que les groupes appelant à boycotter décident de finalement revenir au stade. Cette décision sera la résultante d'un vote à main levée qui aura lieu à l'issue de ce rassemblement. Les Verts pourraient donc retrouver l'ensemble de leurs supporters dès ce samedi après-midi face à Sochaux."

Laurent Batlles et ses Verts ne s'en plaindront pas.