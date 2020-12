ASSE : une légende des Verts a déjà fait pire que Puel

C'est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. A la fin des années 80, alors qu'André Laurent dirigeait l'ASSE et que Robert Herbin, revenu au club depuis plus d'une saison, était sur le banc de touche. Les Verts, qui restaient sur une exceptionnelle saison 1987-1988, marquée entre autres par le tandem Grande-Tibeuf et une 4e place au classement, avaient ensuite accumulé les galères.

Et non des moindres puisque la formation d'Herbin, comme le rappelle justement le site poteauxcarrés, avait attendu, tenez-vous bien, la 14e journée du championnat 1988-1989, pour enfin signer un succès, aux dépens de Toulon dans le chaudron (2-1). Claude Puel, lui, en est à dix matches sans le moindre succès. Son glorieux prédécesseur, disparu il y a des mois, avait quant à lui subi des revers à Geoffroy-Guichard face au RC Lens, l'AS Monaco et le FC Metz. Et perdu sur des scores lourds contre Bordeaux (0-5) et le Paris Saint-Germain (1-3). Herbin qui avait même délogé des buts l'emblématique Jean Castaneda pour y installer Jean-Pascal Beaufreton.

Les supporters actuels des Verts n'en sont pas encore là. Et espèrent prendre les trois points dans le prochains jours face à Angers (vendredi) ou contre Bordeaux et Nîmes la semaine prochaine.