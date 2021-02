ASSE : une légende des Verts bientôt de retour pour accompagner Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Personne à l’ASSE ne pourra jamais oublier Loïc Perrin (35 ans). Si l’ancien capitaine des Verts a fini sur une petite fausse note en blessant Kylian Mbappé en finale de la Coupe de France en juillet dernier (0-1), il restera une légende du club forézien jusqu’à la nuit des temps. D’autant plus que Perrin pourrait y revenir dans un futur qui reste à définir très prochainement.

Invité à évoquer son avenir dans les colonnes du Progrès, le désormais ancien consultant Téléfoot a rappelé qu’il devait bientôt rencontrer les dirigeants de l’ASSE pour faire le point sur leur promesse de reconversion au sein du club.

« On doit se revoir incessamment sous peu, on verra si on trouve un accord »

« Je garde de bons souvenirs de mon passage à Téléfoot. Je faisais des rencontres, je suivais des matchs. C’était une super transition pour moi. La vie est faite d’opportunités, s’il y en a une autre à la télé, je l’étudierai. Je suis ouvert à tout, a-t-il affirmé. Sans oublier qu’il y a toujours cette possibilité de reconversion à l’ASSE. C’était prévu. On l’a un peu laissée en suspens, mais elle est toujours d’actualité. On doit se revoir incessamment sous peu. On verra si on trouve un accord. »