ASSE : une légende des Verts de la grande époque s'en est allée

Il ne manquait plus que ça pour les supporters de l'ASSE ! Alors que leur équipe est dernière du championnat en n'ayant gagné que 2 matches sur 17, qu'elle reste sur une déroute dans le Chaudron face à Rennes (0-5), qu'elle n'a plus d'entraîneur après la mise à pied de Claude Puel et que le processus de vente patine depuis trop longtemps, une part du glorieux passé du club vient de s'envoler avec la disparition de Jacques Zimako ce mercredi à l'âge de 69 ans.

Ancien ailier gauche, le Néo-Calédonien est arrivé chez les Verts en 1977 après avoir explosé à Bastia à partir de 1971, alors qu'il avait 21 ans. En quatre années dans le Forez, il a remporté un titre de champion de France en 1981 et atteint la finale de la Coupe cette même année, perdue contre… Bastia (1-2). Il a aussi été sélectionné à 13 reprises en équipe de France pendant ses saisons stéphanoises. A la fin de sa carrière, il était retourné en Nouvelle-Calédonie pour essayer d'y développer les football. La rédaction de But! présente ses sincères condoléances à la famille du joueur.

