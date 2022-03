ASSE : une légende du club rejoint les Socios Verts, le projet prend du poids !

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Le projet Socios commence à prendre forme en vue de la possible vente de l’ASSE. Et de s'intégrer dans le club si Roland Romeyer et Bernard Caiazzo décident de vendre. « Le projet est parti de moi, avec trois-quatre autres amoureux des Verts, nous a fait savoir Thierry Simonnet cette semaine. On a notamment des personnes compétentes sur la partie juridique, la communication. Et depuis peu, plusieurs anciens joueurs nous ont rejoints. D'autres s'apprêtent à le faire. Pour l'instant, je peux citer ceux qui ont officialisé leur arrivée sur notre chaîne Youtube et via nos réseaux sociaux, à savoir Marc Zanotti et Patrick Revelles. Mais vous aurez bientôt quelques belles surprises, vous verrez ! »

Le président de Socios Verts n’a pas menti puisqu’Alain Merchadier vient d’annoncer son ralliement à sa cause ce matin. Vraie légende de l’ASSE, avec qui il a été trois fois champion de France (1974, 1975, 1976), l’intéressé a également participé à la grande épopée des Verts en 1976.

« Je crois en ce projet parce que je pense qu’il est novateur, a expliqué Merchadier. Je pense que les gens qui veulent le mettre en place sont de vrais passionnés du maillot. Ce que je peux apporter, c’est mon expérience dans le football mais aussi la passion de Saint-Étienne. Je prends ce risque aussi et surtout par respect au peuple vert. »

Pour résumer Comme d’autres anciens joueurs de l’ASSE avant lui, Alain Merchadier a décidé de rejoindre le projet Socios qui a l’ambition de prendre la suite de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à la tête des Verts. Le projet prend forme.

Bastien Aubert

Rédacteur