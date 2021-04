ASSE : une locomotive de Claude Puel a déraillé face à Brest

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L’ASSE ne gardera pas un très bon souvenir de la venue du Stade Brestois. Samedi, le SB29 est venu cueillir le premier succès de son histoire en terres ligériennes... après avoir été mené au score sur un but de Wahbi Khazri (2-1).

De manière étonnante, un joueur stéphanois habitué à briller ces dernières semaines est passé à côté de son match : Mahdi Camara (22 ans). « Au milieu, il a bataillé, comme d'habitude, grattant beaucoup de ballons, souvent haut, a relevé Laurent Hess dans ses notes d’après match. Mais il a baissé le pied au fil des minutes, même s'il a encore été l'un des meilleurs. Il a eu une balle de 2-0 (63e)... »

Camara a étonnamment explosé au duel

Si notre correspondant a attribué à Camara la note de 5/10, L’Équipe a été plus tranchant en lui accordant un piètre 3/10 ! La faute notamment à un déficit inhabituel en termes de récupération, de duels et de fautes commises.

« On a connu le milieu défensif bien plus inspiré, explique le quotidien sportif. Très peu efficient dans l'entrejeu (2 ballons récupérés, une seule interception), il a remporté trop peu de duels (4 sur 18) et commis quelques fautes (4) inutiles, comme celle qui lui vaut un avertissement (90e+1). Si son jeu de passes ne fut pas mauvais, il n'a pas créé de décalages pour autant. » Nul doute que le guerrier Camara saura se prendre dès dimanche à Montpellier (17h05).