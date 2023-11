ASSE : une malédiction bénéfique aux Verts samedi à Auxerre ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE bénéficiera peut-être d’un atout non négligeable samedi à Auxerre : la malchance icaunaise ! Selon Opta, l’AJA a en effet touché 21 fois les montants en 2023, ce qui fait d’eux les joueurs les plus poissards de France. Conscient du problème, Christophe Pélissier préfère en rire avant de recevoir les Verts.

« Pourtant les poteaux ne sont plus carrés »

« Pourtant les poteaux ne sont plus carrés, a-t-il ironisé sur Poteaux Carrés. C’est vrai qu’on n’a pas trop de réussite. Ça ne se joue pas à grand-chose, notamment lors de notre dernier match à la maison contre Dunkerque quand on a tapé trois fois sur les barres. Je ne sais pas si c'est une malédiction, il faut espérer que le ballon passe cinq centimètres plus à l’intérieur pour que ça rentre maintenant. »

