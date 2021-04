ASSE : une mauvaise nouvelle fauche Puel et les Verts avant le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le ciel bleu ne dure jamais très longtemps à l’ASSE. Alors que les Verts peuvent savourer une prestation maîtrisée contre les Girondins de Bordeaux (4-1), Claude Puel est déjà confronté à une première tuile pour préparer le choc contre le PSG (dimanche, 13h).

Le manager général de l'ASSE ne cachait pas son inquiétude après la sortie d'Yvan Neyou sur une civière à la 83e minute du match et il a eu raison. « Sur l'action du quatrième but, il était relâché et il a pris un tacle qui a emporté sa cheville. Il a eu très mal et très peur. J'espère que ce n'est pas grave », avait-il glissé en conférence de presse.

Neyou très incertain contre le PSG dimanche

Si les examens cliniques passés dans la matinée de lundi se révèlent plutôt rassurants, le milieu de terrain des Verts (24 ans) souffre d'une entorse externe de la cheville gauche. Selon L’Équipe, sa participation pour le prochain match de l'ASSE au Parc des Princes face au PSG reste toutefois fort compromise.