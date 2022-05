ASSE : une mauvaise nouvelle liée à l'OM est tombée avant le barrage

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Pas un indicateur, ni une certitude sur le score. Mais il est une règle dans le monde du football, et notamment chez les supporters, de vérifier qui est l'arbitre d'une rencontre tant attendue. A Auxerre, et à Saint-Etienne, les suiveurs de l'AJA et de l'ASSE savent donc que c'est Benoît Millot qui a été désigné pour la première manche du barrage, jeudi soir au stade de l'Abbé-Deschamps.

La défaite à Marseille en mémoire

Un nom qui n'évoque pas des moments cruels pour les Verts, mais une défaite tout de même. C'était il y a plusieurs mois sur la pelouse du stade Vélodrome face à l'OM. Le club phocéen s'était alors imposé sur le score de 3-1 et avait confirmé que la saison des Verts serait des plus difficiles.

🚨ALERTE BUTASSE ! 🚨

SAUVEZ-NOUS ! 🙏

Les Verts ont deux matchs face à Auxerre pour se sauver d’un destin funeste.

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/ARCTeBEA8m — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 24, 2022

Pour résumer C'est jeudi et dimanche que l'ASSE tentera de rester en Ligue 1 la saison prochaine avec deux matches face à l'AJ Auxerre, actuel club de L2. Et pour le match aller de ce barrage, au stade de l'Abbé-Deschamps, l'arbitre vient d'être choisi.

Benjamin Danet

Rédacteur