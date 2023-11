Une première mauvaise nouvelle est tombée à l’ASSE en vue du périlleux déplacement de samedi à Auxerre (15h). Si Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika ont débuté leur programme de reprise ce matin, en effectuant de la course, Evect explique Mahmoud Bentayg a quitté l’entraînement avant son terme.

Le latéral marocain des Verts revenait à peine de blessure. Ce serait un coup dur s’il connaissait une rechute.

Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika ont débuté leur programme de reprise ce matin, en effectuant de la course.



Mahmoud Bentayg a quitté l’entraînement avant son terme.



Via @Site_Evect.#ASSE pic.twitter.com/xcsOZ2SFHu