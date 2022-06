ASSE : une nouvelle banderole cinglante a fleuri à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

La pilule amère de la relégation en Ligue 2 a bien du mal à passer chez les supporters de l’ASSE. Surtout que la vente a du mal à avancer dans des faits concrets et que le nouveau projet porté par Laurent Batlles reste flou.

En attendant d’y voir plus clair pour l’avenir de l’ASSE, les fans stéphanois se raccrochent à ce qu’ils savent faire de mieux : faire parler d’eux et de leur club fétiche. Une dernière banderole a ainsi été affichée en ce début de semaine autour de Geoffroy-Guichard.

Sur celle-ci, un message limpide envoyé par les Magic Fans aux autorités françaises : « Interdire plus de déplacements cette saison et penser pouvoir gérer une finale de LDC. Autorités, Instances, vous êtes la honte du football français. »

Nouvelle banderole déposée devant Geoffroy Guichard par les MF91.



« Interdire plus de déplacements cette saison et penser pouvoir gérer une finale de LDC. Autorités, Instances, vous êtes la honte du football français. »#ASSE

Via @MF91Officiel pic.twitter.com/gTGuFLpJnK