ASSE : une nouvelle préoccupante casse l’ambiance avant les Girondins

Vainqueur à Nîmes dimanche (2-0), l'ASSE s'est donnée de l'air dans la course au maintien. En cas de succès face à Bordeaux dimanche (15h), les Verts pourraient même quasiment assurer leur maintien dans l'élite et vivre une fin de saison plus sereine.

Reste que si les hommes de Claude Puel se sont imposés à l'aller en Gironde, l'ASSE n'aura pas forcément la partie plus facile à Geoffroy-Guichard... Surtout que les Stéphanois feront face à l'un des arbitres qui leur réussit le moins au sifflet : Frank Schneider.

Schneider au sifflet, les Verts ne sont pas vernis

Comme le rapporte l'excellent site Poteaux-Carrés, l'ASSE n'a remporté que 2 des 15 matches qu'ils ont joué sous la direction cet arbitre alsacien : le 23 août 2015 à Lorient (1-0) et le 31 janvier dernier sur la pelouse de Nice (1-0).

Notons que Franck Schneider a déjà dirigé un ASSE – Bordeaux. C'était le 7 mai 2017 et cela s'était alors soldé sur un match nul (2-2) avec un penalty très discutable accordé aux visiteurs.