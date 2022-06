ASSE : une nouvelle offre de rachat arrive ? Markarian dément !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le 30 juin approche et l’ASSE est toujours la propriété de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Cela pourrait changer dans les jours à venir. Si David Blitzer semble rester le favori pour reprendre le club en mains, RMC Sport croit savoir qu’Olivier Markarian n’a pas baissé les bras.

« L’homme d’affaires, qui a vendu sa société Markal il y a peu, monte avec d’autres investisseurs stéphanois un nouveau dossier, explique la radio sportive. Un peu court financièrement pour un club en L1, la fortune de Markarian semble bien plus adaptée à l’achat de l’ASSE en Ligue 2. »

Markarian dément

Markarian, partenaire économique des Verts depuis plus de 15 ans, sponsor depuis 2011 et membre du conseil de surveillance, a pour lui son ancrage local et pour les années de collaboration écoulées avec l'ASSE. Sans compter le soutien de Romeyer. D’ici à la mi-juillet, l’homme d’affaires aurait pu voir les négociations se rouvrir et être à l’affût le cas échéant mais a démenti cette éventualité.

« Bonjour à tous. Contrairement à ce que vient d'indiquer RMC, je ne suis absolument pas dans la situation de faire un nouveau dossier pour le rachat du club. Mon offre a été refusée en Novembre 2021 et j'ai tourné la page de ce projet, a-t-il indiqué sur Twitter. Je reste un fidèle supporter de mon club de coeur et je souhaite le meilleur au club, à tout le staff et à tous les amoureux de ce maillot. Allez les Verts ! »

