ASSE : une nouvelle sonnette d'alarme tirée chez les supporters

Une année délicate dans des stades vides à cause de la pandémie, des résultats décevants, un fond de jeu incertain, de graves soucis économiques... Actuellement 16e de Ligue 1, l'ASSE connait une année délicate et cela se ressent dans l’engouement du peuple vert. D'ordinaire très fervent, présent dans les bons comme dans les mauvais moments, le public stéphanois commencerait-il à se détourner de son équipe ? Oui, visiblement...

Le sondage inquiétant du site EVECT

En effet, le site En Vert et Contre Tous (EVECT) a mené une grande consultation auprès des supporters et il en ressort que 57% des personnes sondées estiment « avoir perdu de l'intérêt pour l'ASSE sur cette dernière année ». Un recul qui s'explique d'abord par les résultats puisque 61% « considèrent que les résultats ont eu plus d'impact que la crise sanitaire ».

Si les Ultras sont toujours bien présents comme en attestent les nombreuses banderoles contre la direction qui fleurissent dans la cité ligérienne ou leurs visites régulières à l'Etrat, les supporters un peu moins passionnés ont du mal à accrocher : « Au moins quand on était au stade, on passait de bons moments en tribune avec nos amis. Ça pouvait masquer les faiblesses du terrain. Désormais, devant notre télévision, on se fait juste chier », assène l'un d'entre eux qui a voté pour le désintérêt. Le football aseptisé post-pandémie fait visiblement beaucoup de mal aux Verts...