ASSE : une nouvelle tuile va frustrer Batlles avant Quevilly

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Laurent Batlles l'a dit et répété en conférence de presse hier : l'important pour le match à Quevilly lundi soir sera de gagner. Après la défaite à Dijon (1-2) et le nul contre Nîmes (1-1), les Verts, qui sont toujours en négatif suite à leurs trois points de pénalité, doive gagner coûte que coûte. Mais le technicien sait déjà que si victoire il doit y avoir, ce sera dans un schéma qu'il n'apprécie que moyennement, à savoir une défense à quatre. En effet, Anthony Briançon n'est toujours pas remis de son pépin contracté à Dijon et il va devoir également faire l'impasse sur le déplacement en Normandie...

"Pour l’instant, je ne pense pas qu’on change grand-chose (au niveau tactique), a déclaré Batlles en conférence de presse. On va voir avec Anthony (Briançon) mais il est fort probable qu’on ne prenne pas beaucoup de risque. Dans l’état d’esprit, c'était intéressant face à Nîmes. De ce que j’ai vu à l'entrainement, cela m’a rassuré sur l’envie d’aller faire un résultat à QRM. Aujourd’hui, pour pouvoir mettre en place ce projet, il faudrait avoir les joueurs pour jouer dans ce projet. Il faut être un peu rationnel, essayer de prendre des points pour sécuriser notre club, l’effectif, sécuriser un peut tout le monde. Il faudra mettre quelque chose en place d’ici le 1er septembre qui puisse nous permettre de mettre réellement le projet en place."