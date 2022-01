ASSE : une opération coup de poing des supporters serait programmée en cas de défaite dans le derby

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Paraît-il, la menace plane. Et on cherche encore à savoir le comment du pourquoi lorsqu'on lit l'article de nos confrères du Parisien, selon qui les supporters de l'ASSE pourraient mener une ou plusieurs actions coup de poing en cas de défaite dans le derby, ce soir face à l'OL. Certes, les Ultras du club, qu'il s'agisse des Magic Fans ou des Green Angels, ne restent pas spectateurs face à la déchéance du club, actuel bon dernier de L1.

Mais on voit mal ce qui pourrait, au travers de leurs actions, pousser les deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à vendre et passer la main. Et lorsqu'on lit, dans le quotidien régional, "une nouvelle déroute contre l’OL ce vendredi (21 heures) serait celle de trop pour des supporters stéphanois, certains prédisent même de nouvelles actions pour accélérer la vente des Verts", on cherche donc à savoir comment ?

En attendant, le match est prévu ce soir à 21 heures à Lyon.

