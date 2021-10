ASSE : une pépite de Puel confirme une absence prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le mois de janvier promet d'être terrible pour l'AS Saint-Etienne, qui compte de nombreux internationaux africains dans ses rangs. Potentiellement, Harold Moukoudi, Saïdou Sow, Yvann Neyou, Denis Bouanga, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri sont susceptibles de partir au moins un mois pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui a incité les dirigeants à envisager un recrutement bien que les moyens soient très limités. En tous cas, Saïdou Sow, malgré son jeune âge (19 ans) et le fait qu'il aurait pu avoir plus de temps de jeu en restant dans le Forez, n'a aucune intention de manquer la CAN.

"La CAN c’est une grande compétition, a-t-il expliqué sur ASSE TV. Quand tu es en Afrique, tu ne penses qu’à ça. Tu n’as que cet évènement en tête. Maintenant, je vais la jouer, ça me motive mais en même temps, ça me fait un peu peur. C’est une fierté de porter le maillot de la Guinée, parce qu’on a vu des grands joueurs passer par là, Pascal Feindouno notamment. Quand tu es Guinéen et que tu portes ce maillot, c’est une fierté pour toute ta famille. En Guinée, quand l’équipe nationale joue il y a vraiment tout le monde, quand ça gagne, tout le monde sort dans la rue, quand on perd aussi (sourire). C’est un rêve. C’est important pour nous d’apporter de la joie et de faire oublier tout ce qu’il se passe là-bas et de montrer que la Guinée ce n’est pas ça. Durant la CAN, on aura des matchs à Saint-Étienne aussi, il ne faudra pas l’oublier. Je garderai un œil pour revenir et être prêt."

