ASSE : une perquisition a eu lieu au siège des Verts

"Plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Par ricochet, deux clubs ont été visés par des perquisitions. Ils sont soupçonnés d’entretenir des liens financiers occultes avec ces agents. C’est une vaste opération de police qui se déroule ce mardi dans le milieu des agents de joueurs du football français et aux sièges de deux clubs de Ligue 1. Selon des sources concordantes, des perquisitions étaient ainsi en cours à Angers (Maine-et-Loire) et à Saint-Étienne (Loire) afin de saisir des documents financiers et administratifs. Classés respectivement à la 14e et à la 18e place du dernier championnat, ces deux clubs sont soupçonnés de se livrer à des pratiques occultes en lien avec au moins trois agents de joueurs. Ces derniers sont placés en garde à vue depuis ce matin à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans les locaux du service central des courses et jeux (SCCJ). Une information confirmée par le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis)", explique nos confrères du Parisien.

Transferts douteux : perquisitions à l’AS Saint-Etienne et à l’Angers SCO

Fabien Chorlet

Rédacteur