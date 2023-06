ASSE : une première tendance forte se dégage pour les Verts de Batlles la saison prochaine

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE visera la montée, la saison prochaine. Les Verts qui ont fini l’année en trombe, auront les armes pour accomplir cette mission. De plus, le coach, Laurent Battles, a une arme redoutable qui déjà fait ses preuves avec Troyes, il y a quelques années.

La possession, spécialité de Battles

Si St Etienne, a pu gagner plus de la moitié de ses matchs sur la phase retour, c’est bien grâce à son jeu. « Au classement de la possession du ballon, l'ASSE (55,66 %) a fini la saison de L2 à la 2e place derrière Sochaux (56,09 %) mais devant Le Havre (55,51 %), Bordeaux (54,95 %) et le Paris FC (53,46 %). », rapporte Poteaux Carrés. Avec Troyes il y a deux ans, Battles avait l’équipe avec la plus forte possession enregistrée depuis que la LFP la mesure (63,48%). Espérons pour l’ASSE, que le coach stéphanois puisse remettre ça une seconde fois.