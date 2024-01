ASSE - Amiens : une purge de plus dans le Chaudron... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

LARSONNEUR (4)

Il n'a rien pu faire sur le but picard. Mais on ne l'a pas senti très serein, comme sur cette sortie hasardeuse qui aurait pu permettre à Mafouta de doubler la mise (77e).

APPIAH (3)

Alors qu'il avait livré un bon match à Pau, l'ancien nantais est retombé dans ses travers. Du déchet technique, peu d'initiatives. Sur son côté, il n'a rien apporté. Et c'est son adversaire direct qui a marqué.

BRIANCON (4)

Le capitaine des Verts peut remercier l'arbitre de ne pas l'avoir sanctionné après une perte de balle aux abords de sa surface (12e). Un sauvetage devant Mafouta (77e), mais sa prestation a été laborieuse. Cela lui arrive quand même un peu trop souvent...

NADE (5)

Pas grand chose à lui reprocher. Il a gagné ses duels et rattrapé quelques coups. Cette défaite n'est pas la sienne.



MACON (4), puis PETROT

A gauche, Maçon a plutôt bien contenu Leautey, même s'il a eu du déchet. Une relance hasardeuse, plein axe (18e), une frappe trop écrasée (64e). Pour l'instant, son retour est plutôt mitigé. Remplacé par PETROT, remplaçant pour le deuxième match d'affilée.



Bouchouari complètement éteint, Cardona impuissant

TARDIEU (4), FOMBA

En sentinelle, Tardieu a été l'un des rares à jouer juste, à créer quelques décalages en jouant vers l'avant. Mais il a baissé le pied au fil des minutes. Remplacé par FOMBA, toujours aussi peu convaincant.

CHAMBOST (3)

Le héros de la victoire à Pau n'a pas eu la même influence que lors des matches précédents. On l'a peu vu, que ce soit à gauche en première mi-temps ou au milieu, après le repos.

MOUEFFEK (3), puis WADJI (4)

Moueffek a été le premier à tenter sa chance (7e). Il a fait preuve de plus d'envie que la plupart de ses coéquipiers mais la justesse lui a fait défaut. Et c'est lui qui a perdu le ballon sur le but amiénois. Remplacé à la mi-temps par WADJI, qui a apporté plus de profondeur à l'équipe à son entrée en jeu. Avant de disparaître rapidement.

BOUCHOUARI (2), puis MONCONDUIT (4)

Transparent, Bouchouari est complètement passé à côté de son match. A se demander s'il avait bien la tête à jouer... Remplacé par MONCONDUIT, plus consistant, mais pas franchement transcendant.

CAFARO (4)

Cafaro a eu la meilleure occasion de la première mi-temps mais il a raté le cadre, seul face à Gurtner (38e). Il a sans doute été l'attaquant le plus remuant, le seul à tenter au sein d'une équipe qui aurait pu jouer des heures sans marquer, comme lors de son dernier match à domicile contre Laval (0-0)...

CARDONA (3), puis MBUKU

En pointe, puis à droite en deuxième mi-temps, Cardona, en manque de rythme, n'a pas du tout pesé. Ses débuts chez les Verts sont décevants. Remplacé par MBUKU, qui a apporté un peu de dribble et de vitesse. En vain.

