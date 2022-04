ASSE : une récompense surprenante pour Ryad Boudebouz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Moins bien depuis quelques semaines, mais toujours essentiel. Pour l'ASSE, son maintien en Ligue 1 et ses supporters. On parle ici de Ryad Boudebouz, plus discret avec les Verts mais toujours beaucoup plus facile que ses partenaires sur le plan technique. Si un match crucial attend demain la maison verte, sur le terrain des Girondins de Bordeaux, Boudebouz peut toujours se féliciter d'être en tête d'un classement de Ligue 1.

Lequel ? Celui du meilleur distributeur-créateur de Ligue 1, établi par la dernière lettre hebdomadaire de l'Observatoire du Football du CIES. Les supporters de l'ASSE espèrent quant à eux que Boudebouz continuera de marquer des points dans ce classement et ce grâce à ses performances contre Bordeaux, mercredi, et Monaco, samedi.

Pour résumer A défaut de jouer les premiers rôles en Ligue 1, et d'être régulier avec l'ASSE, le milieu de terrain des Verts, Ryad Boudebouz, figure en tête d'un classement qui démontre, si besoin, ses évidentes qualités techniques. Toujours ça de pris.

Benjamin Danet

Rédacteur