ASSE : une recrue hivernale invite à mettre les états d'âme de côté avant Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Dans un peu plus de vingt-quatre heures, l'AS Saint-Etienne saura s'il est maintenue ou pas. Le barrage retour face à l'AJ Auxerre aura eu lieu à Geoffroy-Guichard et les Verts sauront à quoi s'en tenir. Même si la plupart d'entre eux savent déjà qu'ils devront plier bagage puisqu'une grande majorité de l'effectif sera en fin de contrat au 1er juin.

Mais, au micro d'En Vert et Contre Tous, Paul Bernardoni a invité ses partenaires qui, comme lui, changeront de crèmerie en juin, à mettre tous les états d'âme de côté pour le bien de l'ASSE : "Fin de contrat, pas fin de contrat, j’en n’ai rien à faire. On joue la survie d’un club, il faut connaitre ses priorités. On joue pour le maintien de l’ASSE".

Raphaël Nouet

Rédacteur