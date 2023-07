ASSE : une reprise et quelques doutes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est un concept. Pas vraiment original mais qui, il faut le signaler, est parfaitement géré par la direction de l'ASSE : se débarrasser d'éléments devenus indésirables. Et si le mercato de chaque club de football professionnel se limitait à cet exercice, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin seraient à féliciter. Dire au revoir, et bonne continuation à Jimmy Giraudon, Lenny Pintor et Yvann Maçon est en effet une bonne chose. Le premier, recruté par Batlles, a accumulé les mauvaises prestations, le second, lui, n'a jamais montré quoi que ce soit. Le troisième, au vu de ses propos sur le club tenus il y a quelques mois, ne pouvait rester.

Devant, c'est presque parfait

Alors que le groupe pro a effectué sa reprise lundi dernier, Laurent Batlles, en l'état, dispose aujourd'hui de deux attaquants axiaux : Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko. Gaëtan Charbonnier ? En espérant que l'ancien auxerrois soit totalement remis de sa rupture du ligament croisé du genou droit, il devrait jouer plus reculé que ses deux partenaires. Mais avec ces trois hommes, l'ASSE dispose clairement d'un bon wagon offensif auquel il faut bien entendu rajouter Mathieu Cafaro. Seule inconnue, la possibilité offensive de combler le (probable) départ de Niels Nkounkou, qui, on le sait, a davantage apporté sur le plan de l'attaque ces derniers mois. Il se murmure que le club cherche un élément aux caractéristiques semblables. Ce serait en effet une bonne chose et espérons qu'il n'arrive pas au cours du mois d'août.

Derrière, c'est le grand flou

Il n'a échappé à personne, et on se doit de s'en féliciter, que l'ASSE a levé l'option d'achat de Niels Nkounkou. Mais il n'aura échappé, non plus à personne, que le joueur, qui reviendra tardivement en stage en raison de sa participation à l'Euro U21, n'a aucune intention de passer une saison de plus en L2. En matière de mercato, il ne faut jamais dire jamais, mais on imagine tout de même fortement l'Eintracht Francfort faire une proposition convaincante aux dirigeants stéphanois dans les prochaines semaines. Intéressant ? Financièrement, oui. Sportivement, non. Le système de jeu de Batlles, si difficile à trouver la saison dernière, a enfin porté ses fruits avec Nkounkou. Avec son apport offensif et sa faculté à créer le surnombre. Les Verts ont-ils un élément semblable aujourd'hui ? En aucune manière. Pétrot est plus à l'aise défensivement. A droite, l'ASSE ne rencontrera pas le même genre de soucis, à condition que Dennis Appiah effectue une seconde saison aussi convaincante que la première. Plus d'inquiétudes en revanche pour l'axe central qui, on le rappelle, a affiché tant de lacunes lors de l'exercice précédent. Nadé, qui a très peu joué, est annoncé loin du Forez. Une solution de rechange en moins. Sow, sorti de sa torpeur en seconde partie de saison, serait un complément idéal de Briançon, mais il souhaite aller voir ailleurs. Là-encore, la direction met Batlles dans l'embarras en ne lui permettent pas de vite et bien corriger le souci majeur de la saison dernière.

Au milieu, des choix à faire

C'est une évidence qu'il y aura encore des départs à l'ASSE. Et bien entendu au milieu de terrain. Ce devrait être le cas de Neyou, dans les prochains jours, qui ne va pas s'ajouter à une liste de prétendants à une place de titulaire déjà fournie. On imagine également assez bien Batlles effectuer un choix pour Mouton ou Gauthier afin qu'ils disposent de temps de jeu dans les prochains mois. Quelle sera, par ailleurs, la décision prise au sujet de Benjamin Bouchouari. Ce dernier, au talent certain, manque de régularité. Mais il demeure le seul créatif du milieu de terrain. Compliqué. Par ailleurs, l'ASSE dispose de trois bons récupérateurs avec Fomba, sur qui le club compte au plus haut point, Monconduit et Moueffek. Là-encore, le technicien stéphanois va-t-il garder tout le monde ou s'en séparer d'un ? On devrait, espérons-le, vite le savoir.



