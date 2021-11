ASSE : une révélation de Puel peine à confirmer

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Avec Wahbi Khazri, Etienne Green avait été l'un des principaux artisans du maintien de l'ASSE en L1 en fin de saison dernière. Troisème gardien du groupe pro, le natif de Colchester avait profité des blessures de Jessy Moulin et Stefan Bajic pour se révéler et s'imposer.

Passé numéro 1 cette saison après avoir été prolongé deux fois en l'espace de quatre mois, le natif de Colchester, qui avait été sauvé 8 fois par ses montants lors de ses 8 premiers matches de L1, est beaucoup moins en réussite cette saison.

Green ne brille plus

Dans une équipe toujours lanterne rouge et en quête d'une première victoire, le nouvel international Espoirs anglais, expulsé lors de la défaite à Monaco (1-3) et blessé lors du lourd revers à Strasbourg (1-5), n'a toujours pas réalisé le moindre clean sheet. Et il reste sur une prestation décevante à Metz (1-1), samedi, où il n'a pas respiré la sérénité et n'a pas été exempt de tout reproche sur l'ouverture du score de Farid Boulaya, sur coup franc.