ASSE : une star internationale se rapproche, un investissement programmé ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Qui a dit que l’ASSE avait perdu de sa superbe ? Si les récents résultats sportifs ont fait perdre un peu de leur vernis aux Verts, force est de constater que le club ligérien garde un attrait évident aux yeux des investisseurs. Même les plus improbables.

Dans son édition du jour, Le Progrès affirme ainsi que Jay‑Z s’intéresse fortement à l’ASSE. Roc Nation, l’agence fondée par le rappeur américain, affiche ainsi son ambition de garder l’esprit ouvert sur la société et conquérir l’Europe... via Saint-Étienne !

Noham Abdellaoui dans le viseur de Jay-Z ?

« Investissant depuis plusieurs années dans divers secteurs d’activité, le rappeur new-yorkais Jay-Z voit sa société de conseil sportif s’étendre un peu plus chaque année, jusqu’à l’AS Saint-Étienne », confirme le quotidien régional. L’intérêt du compagnon de Beyoncé ne serait pas ciblé sur l’ASSE mais bel et bien sur un joueur en particulier : l’U17 National de l’ASSE, Noham Abdellaoui. Cette saison, le jeune défenseur stéphanois a disputé 6 matches - tous comme titulaire - pour un but inscrit. Cela semble avoir suffi pour attirer l’œil de Jay-Z.