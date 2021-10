ASSE : une stat hallucinante souligne le plus gros handicap des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si le nul contre l'OL, décroché à la dernière seconde grâce à un pénalty de Wahbi Khazri, a été fêté comme une victoire, l'AS Saint-Etienne demeure dernière du classement de Ligue 1 après 9 journées. En manque de réalisme offensif, fébrile défensivement, l'équipe de Claude Puel envoie peu de signes positifs à ses supporters. Surtout qu'une statistique publiée par le compte Twitter MSV Foot met en relief une incroyable carence technique pour ce niveau.

Cette statistique, c'est que l'ASSE rate en moyenne 21,4 contrôles par match ! C'est le pire total parmi les cinq grands championnats européens. Au niveau français, l'avant-dernier, le FC Metz, est à 19,3. Quand on sait que les contres sont un peu la spécialité de la Ligue 1, rater un contrôle entraîne forcément une situation dangereuse pour les Verts…

📊Des 5 plus grands championnats d’Europe, c’est l’AS Saint-Étienne l’équipe qui rate le plus de contrôles par match:



🚫Une triste moyenne de 21,4 contrôles ratés par match.



🇫🇷Metz est la deuxième plus mauvaise équipe française dans ce domaine avec une moyenne de 19,3 CR. pic.twitter.com/EzLZRmBw4C