ASSE : une statistique condamne définitivement les Verts après la défaite contre Lens

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ; le vert est la couleur de l'espoir ; à l'impossible, nul n'est tenu... En ce dimanche matin, lendemain de défaite douloureuse à domicile contre le RC Lens (1-2), le supporter de l'ASSE n'a plus que des maximes pour se raccrocher aux branches de l'espoir. Car cette 12e défaite en 20 matches cette saison semble avoir définitivement condamné son équipe, même s'il reste encore 18 journées...

"Saint-Etienne reste désormais sur six défaites en Ligue 1, dont quatre de suite à domicile (une première depuis octobre-novembre 2008), avec trois entraîneurs différents (Puel, Sablé, Dupraz), peut-on lire dans L'Equipe du jour. C'est dire si le mach est profond et si la situation semble inextricable. Au regard des statistiques, le sort des Verts semble même réglé. Les sept équipes ayant totalisé seulement douze points au soir de la 20e journée ont toutes été relégués en fin de saison."

Des Verts condamnés après Lens ?

