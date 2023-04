ASSE : une statistique imparable pour les Verts à Grenoble ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ce sera un mini-derby. Mais dans un stade copieusement garni pour un Grenoble-ASSE qui vaudra lé détour entre une formation grenobloise en haut de tableau et des Verts qui ne perdent plus depuis neuf rencontres.

A cette occasion, le site officiel de l'ASSE a donné quelques chiffres intéressants. Précisant d'emblée que Grenoble n’avait plus accueilli les Verts toutes compétitions confondues depuis le 16 janvier 2010 en Ligue 1 (2-1 pour les Verts) et en Ligue 2 depuis le 2 avril 2004 (2-2). Plus rassurant, encore, pour les joueurs de Laurent Batlles, Grenoble n’a gagné aucun de ses six derniers matches de Ligue 2 contre un relégué de Ligue 1. Or, comme vous le savez, l'ASSE est justement une équipe reléguée.

A voir si la statistique se confirmera ce soir au stade des Alpes.