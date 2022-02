ASSE : une tendance se confirme pour Arnaud Nordin

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Menée pendant plus d'une heure, l'ASSE avait renversé Montpellier (3-1) il y a dix jours pour s'offrir une précieuse victoire. Ses remplaçants n'y avaient pas été étrangers avec un but de Romain Hamouma et un autre d'Arnaud Nordin, également passeur décisif pour Wahbi Khazri. Ce n'était pas la première fois que Nordin était décisif en rentrant et Opta l'a aussitôt rappelé avec cette stat : « Seul Wissam Ben Yedder (7) a été impliqué sur plus de buts en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison qu'Arnaud Nordin (6 – 2 buts, 4 assists). »

Titulaire, il n'a marqué qu'en Coupe de France cette saison

Nordin avait déjà été prépondérant dans une autre « remontada » des Verts en sortant du banc. C'était en novembre dernier contre Clermont (3-2). Il était entré en jeu alors que les Auvergnats menaient 2-0 et avait tout changé quasiment à lui seul, avec un but et 2 passes décisives. Pour l'heure, ses 2 buts inscrits en L1 cette saison l'ont donc été en sortant du banc. L'ancien pensionnaire de l'INF n'a fait trembler les filets en étant titulaire que lors des deux matches de Coupe de France contre Lyon-Duchère (1-0) et Jura Sud (4-1). En 12 titularisations en L1, la dernière à Clermont (2-1) dimanche dernier, il n'a pas marqué cette saison mais on notera quand même que sur les cinq matches de championnat remporté jusqu'ici, il était aussi titulaire à Troyes (1-0) et à Angers (1-0), deux matches qu'il avait disputés dans leur intégralité. Et donc qu'il a été décisif lors des deux autres victoires contre Clermont (3-2) et Montpellier (3-1), avec 2 buts et 3 passes décisives à la clé. La saison dernière, Nordin (23 ans) avait inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. 3 de buts avaient été inscrits alors qu'il avait débuté, notamment le dernier, qui avait offert la victoire aux Verts contre Marseille (1-0), en mai dernier.